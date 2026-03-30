Sepiver enfrenta acusación por golpiza en el Hospital Central

La empresa de seguridad privada Sepiver S.A. de C.V. quedó bajo señalamientos luego de que una mujer resultó lesionada durante un altercado ocurrido la noche del domingo en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto".

De acuerdo con la denuncia difundida por familiares, la mujer habría enfrentado una situación de presunto acoso por parte de uno de los vigilantes, lo que detonó una discusión que posteriormente escaló a un enfrentamiento con personal de vigilancia.

En medio del incidente, se señala que uno de los guardias presuntamente lanzó un tolete que impactó en la cabeza de la afectada, causándole una herida que obligó a brindarle atención médica inmediata dentro del mismo hospital.

Tras el hecho, trascendió que el supervisor del servicio asumió los gastos médicos derivados de la atención, en tanto continúan los cuestionamientos hacia la actuación del personal de seguridad.

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Sepiver S.A. de C.V. es una empresa de seguridad privada con presencia nacional que ofrece servicios de vigilancia, protección y custodia en San Luis Potosí y otros estados de la república.