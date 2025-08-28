logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sobreviven dos a choque con incendio en la Valles-Tamazunchale

El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 14:00 horas

Por Huasteca Hoy

Agosto 28, 2025 04:29 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

Ciudad Valles.- Un vehículo se incendió tras chocar con una camioneta que terminó volcada cerca del crucero de Tantobal; milagrosamente los conductores sobrevivieron.

El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 14:00 horas, en el kilómetro 355 de la carretera federal 85, y estuvieron involucrados un automóvil Chevrolet Cavalier negro, modelo reciente, y una camioneta Renault gris.

De acuerdo con la información recabada, una maestra identificada como Araceli Hernández conducía la camioneta en dirección de Valles a Tamazunchale. 

Sin embargo, al intentar utilizar el retorno ubicado a unos metros del puente a desnivel de Tantobal, se atravesó al paso del vehículo negro que circulaba de sur a norte, presuntamente a exceso de velocidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe mencionar que el retorno se encuentra a escasos metros de una curva; por ello, el conductor del automóvil, Alejandro Ramos, vio a destiempo la camioneta y, aunque frenó, terminó impactando contra el costado derecho de dicha unidad.

Tras la colisión, ambos vehículos salieron de la carretera; el automóvil comenzó a incendiarse por la parte frontal, mientras que la camioneta volcó sobre un costado.

Transeúntes y automovilistas que se encontraban en el lugar auxiliaron a los conductores, ayudándolos a salir de las unidades e incluso moviendo los vehículos para evitar mayores riesgos.

Araceli resultó con una lesión en la clavícula y se encontraba desorientada, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la auxiliaron y trasladaron a un sanatorio particular.

El conductor del automóvil solo presentó golpes leves; fue revisado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero decidió no ser trasladado a un hospital.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sobreviven dos a choque con incendio en la Valles-Tamazunchale
Sobreviven dos a choque con incendio en la Valles-Tamazunchale

Sobreviven dos a choque con incendio en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 14:00 horas

Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños
Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños

Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños

SLP

PULSO

Los hechos se registraron a las 02:00 de la tarde

Concentran accidentes las carreteras 57 y 70 en Soledad
Concentran accidentes las carreteras 57 y 70 en Soledad

Concentran accidentes las carreteras 57 y 70 en Soledad

SLP

Samuel Moreno

Seguridad Pública ha logrado reducirlos esta año asegura Serna Piña

Choca camión de personal contra 5 taxis
Choca camión de personal contra 5 taxis

Choca camión de personal contra 5 taxis

SLP

Redacción

Estaban estacionados frente a la TTP, del percance no se registraron personas lesionadas