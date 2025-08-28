Sobreviven dos a choque con incendio en la Valles-Tamazunchale

Ciudad Valles.- Un vehículo se incendió tras chocar con una camioneta que terminó volcada cerca del crucero de Tantobal; milagrosamente los conductores sobrevivieron.

El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 14:00 horas, en el kilómetro 355 de la carretera federal 85, y estuvieron involucrados un automóvil Chevrolet Cavalier negro, modelo reciente, y una camioneta Renault gris.

De acuerdo con la información recabada, una maestra identificada como Araceli Hernández conducía la camioneta en dirección de Valles a Tamazunchale.

Sin embargo, al intentar utilizar el retorno ubicado a unos metros del puente a desnivel de Tantobal, se atravesó al paso del vehículo negro que circulaba de sur a norte, presuntamente a exceso de velocidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe mencionar que el retorno se encuentra a escasos metros de una curva; por ello, el conductor del automóvil, Alejandro Ramos, vio a destiempo la camioneta y, aunque frenó, terminó impactando contra el costado derecho de dicha unidad.

Tras la colisión, ambos vehículos salieron de la carretera; el automóvil comenzó a incendiarse por la parte frontal, mientras que la camioneta volcó sobre un costado.

Transeúntes y automovilistas que se encontraban en el lugar auxiliaron a los conductores, ayudándolos a salir de las unidades e incluso moviendo los vehículos para evitar mayores riesgos.

Araceli resultó con una lesión en la clavícula y se encontraba desorientada, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la auxiliaron y trasladaron a un sanatorio particular.

El conductor del automóvil solo presentó golpes leves; fue revisado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero decidió no ser trasladado a un hospital.