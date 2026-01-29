Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo
Un choque entre un automóvil deportivo y un camión urbano en la colonia Burócrata del Estado deja daños materiales
Un accidente vial entre un automóvil deportivo Mazda y un camión urbano se registró la tarde de este jueves en la colonia Burócrata del Estado, a un costado del parque de Morales, sin que se reportaran personas lesionadas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas, cuando el conductor del vehículo Mazda circulaba sobre la avenida de los Pintores y al realizar una maniobra hacia su izquierda para incorporarse a la calle León Flores, presuntamente le cortó la circulación a un camión urbano de la línea Morales, que transitaba por la misma avenida con dirección a la avenida Carranza.
Tras el impacto, ambas unidades resultaron con daños materiales. Al lugar acudieron autoridades de vialidad para tomar conocimiento del hecho y coordinar el flujo vehicular en la zona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo
Pulso Online
Un choque entre un automóvil deportivo y un camión urbano en la colonia Burócrata del Estado deja daños materiales
Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE
Pulso Online
Esposa de detenido niega participación de su esposo en emboscada a la GCE y denuncia irregularidades en su detención.
A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste
Redacción
Amenazaba a vecinos con un revólver en la avenida Tetela