Solo daños en choque en avenida Juárez

La investigación del accidente de la camioneta Renault Kangoo en avenida Juárez continúa bajo la supervisión de la Guardia Civil.

Por EFE

Agosto 14, 2025 06:18 p.m.
A
Alrededor de las 17:00 horas, una camioneta Renault Kangoo blanca se precipitó hacia su derecha en avenida Juárez, en dirección a Salvador Nava, impactando contra un poste de concreto de la CFE ubicado cerca del circuito Potosí. El choque, afortunadamente, no dejó lesionados, solo daños materiales en la unidad y el poste.

Al lugar acudieron peritos de la Guardia Civil, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del incidente. La CFE también fue notificada para evaluar los daños y coordinar la reparación del poste afectado. No se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico, aunque se espera que personal operativo actúe a la brevedad.

Las autoridades continuarán con las labores de investigación y los trabajos de reparación en la zona permanecen como prioridad.

SLP

EFE

