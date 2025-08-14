Solo daños en choque en avenida Juárez

Alrededor de las 17:00 horas, una camioneta Renault Kangoo blanca se precipitó hacia su derecha en avenida Juárez, en dirección a Salvador Nava, impactando contra un poste de concreto de la CFE ubicado cerca del circuito Potosí. El choque, afortunadamente, no dejó lesionados, solo daños materiales en la unidad y el poste.

Al lugar acudieron peritos de la Guardia Civil, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del incidente. La CFE también fue notificada para evaluar los daños y coordinar la reparación del poste afectado. No se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico, aunque se espera que personal operativo actúe a la brevedad.

Las autoridades continuarán con las labores de investigación y los trabajos de reparación en la zona permanecen como prioridad.