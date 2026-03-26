Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava
Cuatro vehículos se vieron involucrados en el choque ocurrido frente a la clínica IMSS.
Un choque múltiple entre cuatro vehículos se registró la tarde de este día en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, frente a la clínica del IMSS en la colonia El Paseo, con dirección a la zona universitaria.
El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando, por causas aún no precisadas, se vieron involucrados una camioneta Nissan X-Trail, un automóvil Dodge Attitude, un Volkswagen Polo y un cuarto vehículo que se retiró del lugar tras el percance.
A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades participantes.
Elementos de peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.
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