logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

Cuatro vehículos se vieron involucrados en el choque ocurrido frente a la clínica IMSS.

Por Pulso Online

Marzo 26, 2026 06:59 p.m.
A
Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

Un choque múltiple entre cuatro vehículos se registró la tarde de este día en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, frente a la clínica del IMSS en la colonia El Paseo, con dirección a la zona universitaria.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando, por causas aún no precisadas, se vieron involucrados una camioneta Nissan X-Trail, un automóvil Dodge Attitude, un Volkswagen Polo y un cuarto vehículo que se retiró del lugar tras el percance.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades participantes.

Elementos de peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava
Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

SLP

Pulso Online

Cuatro vehículos se vieron involucrados en el choque ocurrido frente a la clínica IMSS.

Choque y volcadura en carretera a Matehuala
Choque y volcadura en carretera a Matehuala

Choque y volcadura en carretera a Matehuala

SLP

Redacción

Un automóvil compacto impactó a un Chevrolet, que terminó volcado sobre la vía

Fotos | Aplica SSPC barredora de autos en las vías
Fotos | Aplica SSPC barredora de autos en las vías

Fotos | Aplica SSPC "barredora" de autos en las vías

SLP

Pulso Online

El operativo, para evitar autos estacionados en áreas no permitidas

Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro
Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro

Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro

SLP

Pulso Online

Impactó a un vehículo Toyota que circulaba hacia carretera Matehuala