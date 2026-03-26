Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

Un choque múltiple entre cuatro vehículos se registró la tarde de este día en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, frente a la clínica del IMSS en la colonia El Paseo, con dirección a la zona universitaria.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando, por causas aún no precisadas, se vieron involucrados una camioneta Nissan X-Trail, un automóvil Dodge Attitude, un Volkswagen Polo y un cuarto vehículo que se retiró del lugar tras el percance.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades participantes.

Elementos de peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

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