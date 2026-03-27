Sorprenden a mujer que vendía droga en San Ángel

Una supuesta vendedora de droga, que ya cuenta con antecedentes penales, fue detenida por agentes de la Guardia Civil Estatal que la sorprendieron en la colonia San Ángel tercera sección, al norte de la ciudad.

Derivado los recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Civil Estatal se encontraban en la mencionada colonia en donde detectaron a una mujer que al verlos intentó evadirlos.

Ante esto, agentes femeninas le marcaron el alto y al revisarla le encontraron un total de 26 bolsas de marihuana y 46 dosis de cristal, que presuntamente andaba vendiendo en esa zona.

Debido a esto se procedió con la detención de la mujer, a la cual se le leyeron los derechos que la amparan y se le puso a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y lo que le resulte.

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Además, al ser investigada los agentes se percataron que ya cuenta con otros antecedentes penales por el mismo delito y ahora de nuevo fue remitida ante la Fiscalía.