SSPC capitalina, sin información del nuevo 'Convoy' de Gallardo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha recibido información formal ni una propuesta concreta sobre la posible implementación de una nueva estrategia estatal de seguridad, como el operativo "Convoy" anunciado recientemente por el gobernador.

El funcionario explicó que, aunque se mantiene la coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal, encabezada por Jesús Juárez, no se les ha presentado ningún planteamiento específico sobre ese esquema.

"Hasta ahorita él no nos ha hecho un comentario respecto a la implementación del mismo. En el momento que lo haga, nos sumaremos y lo valoraremos", señaló.

Villa Gutiérrez subrayó que cualquier acción conjunta deberá analizarse con cuidado, especialmente para garantizar que no se vulneren los derechos de la ciudadanía. Indicó que, en caso de aplicarse un operativo de ese tipo, tendría que definirse con claridad su alcance, objetivos y forma de operación.

Añadió que la postura de la corporación municipal es participar en todas las estrategias que representen un beneficio para la seguridad pública, siempre a partir de acuerdos en una mesa de trabajo y con coordinación interinstitucional.

Sobre las condiciones actuales en las calles, consideró que la situación requiere atención permanente, más allá de operativos específicos. "Está para atenderse en cualquiera de las formas, bajo una estrategia clara de seguridad, coordinados, y atender las causas", expresó.

En ese sentido, insistió en que la prioridad de la dependencia municipal ha sido trabajar desde la raíz de los problemas que generan la incidencia delictiva, con acciones preventivas y no únicamente reactivas.