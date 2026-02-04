GCE detiene a 41 personas y asegura droga y vehículos

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que, como resultado de operativos realizados durante las últimas 24 horas, fueron detenidas 41 personas por su presunta participación en distintos hechos delictivos en la entidad.

De acuerdo con el balance de resultados correspondiente al miércoles 4 de febrero de 2026, las acciones permitieron además la recuperación de 13 vehículos con reporte de robo.

En materia de aseguramientos, la corporación reportó el decomiso de mil 38 kilogramos de marihuana, mil 324 dosis de cristal, así como dos armas de fuego, 10 cartuchos útiles y un cargador.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes y la definición de su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La GCE señaló que estos resultados forman parte de los operativos permanentes de vigilancia y combate a delitos en distintas regiones del estado.