Sujeto allana una vivienda en Soledad

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto allanamiento, en hechos ocurridos en Cabecera Municipal, derivado de la atención que se brinda a los auxilios ciudadanos.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la que se solicitó la presencia de la autoridad en un domicilio ubicado sobre la calle Benito Juárez, en Cabecera Municipal, donde un individuo habría ingresado sin autorización.

Los agentes municipales acudieron al lugar, donde la propietaria señaló a un sujeto que se encontraba dentro de su vivienda, manifestando que no le había permitido entrar y expresando su deseo de proceder legalmente en su contra. Con autorización de la afectada, los servidores públicos ingresaron al inmueble y localizaron al señalado.

Después de varios minutos de diálogo el reportado se identificó como Rodrigo “N”, de 27 años, a quien se le informó que sería detenido por presunto allanamiento, además de darle lectura a los derechos que le asisten.

El arrestado fue trasladado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para el debido proceso.