Sujeto es apresado por golpear a su expareja

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, el hecho ocurrió en el fraccionamiento Santa Paula, al atender un reporte ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en un domicilio de la calle San Antonio, en el fraccionamiento Santa Paula, donde observaron en flagrancia a un sujeto que agredía físicamente a una mujer.

Después de entrevistarlos, la fémina señaló a su expareja de violentarla y amenazarla, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto con el sujeto, quien se identificó como Héctor "N" de 31 años.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunta violencia familiar, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

