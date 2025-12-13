logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujeto es apresado por golpear a su expareja

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Sujeto es apresado por golpear a su expareja

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, el hecho ocurrió en el fraccionamiento Santa Paula, al atender un reporte ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en un domicilio de la calle San Antonio, en el fraccionamiento Santa Paula, donde observaron en flagrancia a un sujeto que agredía físicamente a una mujer.

Después de entrevistarlos, la fémina señaló a su expareja de violentarla y amenazarla, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto con el sujeto, quien se identificó como Héctor "N" de 31 años.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunta violencia familiar, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos
Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos

Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos

SLP

Redacción

Impacto entre camioneta JAC y Nissan Altima moviliza a peritos

Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales
Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales

Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en el cruce con General I. Martínez; no hubo lesionados.

Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada
Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada

Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada

SLP

Rubén Pacheco

Las autoridades entregaron las cartas de liberación como parte del programa reinserción social

Video | ¿Qué se sabe del altercado en el Tangamanga I?
Video | ¿Qué se sabe del altercado en el Tangamanga I?

Video | ¿Qué se sabe del "altercado" en el Tangamanga I?

SLP

Rubén Pacheco

La SSPC detalló los hallazgo de las corporaciones tras un reporte sobre detonaciones de arma de fuego