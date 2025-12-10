logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujeto golpeó y encerró a su mujer en El Paseo

Entró a la casa por la azotea amenazándola de muerte con un cuchillo

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Sujeto golpeó y encerró a su mujer en El Paseo

En atención a un auxilio generado en la calle Luis Moya de la colonia El Paseo, oficiales de Guardia Municipal realizaron la detención de un hombre señalado de violencia familiar, luego de ingresar por la fuerza durante la madrugada  a casa de su ex pareja a quien mantuvo encerrada durante horas con amenazas de quitarle la vida.

De acuerdo al reporte, la parte afectada se percató que su ex pareja, de nombre José Luis "N" de 35 años, había ingresado por la azotea hacia el interior de la vivienda, dirigiéndose hacia ella con amenazas y empuñando un cuchillo con el que la amenazaba.

El señalado la mantuvo encerrada en una habitación durante la madrugada y a primeras horas del día continuó golpeándola.

En un descuido del presunto agresor, la mujer logró pedir apoyo a los agentes de Guardia Municipal, quienes ingresaron con su autorización a la vivienda para realizar la detención de José Luis "N". En el mismo acto, se le decomisó un cuchillo de 20 centímetros de hoja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante el señalamiento de la parte afectada, se realizó la detención y fue puesto a disposición del individuo hacia la Fiscalía Especializada para la atención de la Mujer, la Familia y delitos sexuales, donde se determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote
Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote

Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote

SLP

Redacción

Detenidos tras denuncia en El Zapote; juez dicta prisión preventiva.

Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás
Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás

Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás

SLP

El Universal

FGESLP obtiene condena tras ataque con arma blanca

Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca
Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca

Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca

SLP

Redacción

El cuerpo fue encontrado con aparente disparo en la cabeza en el domicilio de Prolongación Coronel Romero

Hallan sin vida a un hombre en el río Valles
Hallan sin vida a un hombre en el río Valles

Hallan sin vida a un hombre en el río Valles

SLP

Huasteca Hoy

Se trata de un masculino de entre 55 y 60 años de edad