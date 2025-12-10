Sujeto golpeó y encerró a su mujer en El Paseo

En atención a un auxilio generado en la calle Luis Moya de la colonia El Paseo, oficiales de Guardia Municipal realizaron la detención de un hombre señalado de violencia familiar, luego de ingresar por la fuerza durante la madrugada a casa de su ex pareja a quien mantuvo encerrada durante horas con amenazas de quitarle la vida.

De acuerdo al reporte, la parte afectada se percató que su ex pareja, de nombre José Luis "N" de 35 años, había ingresado por la azotea hacia el interior de la vivienda, dirigiéndose hacia ella con amenazas y empuñando un cuchillo con el que la amenazaba.

El señalado la mantuvo encerrada en una habitación durante la madrugada y a primeras horas del día continuó golpeándola.

En un descuido del presunto agresor, la mujer logró pedir apoyo a los agentes de Guardia Municipal, quienes ingresaron con su autorización a la vivienda para realizar la detención de José Luis "N". En el mismo acto, se le decomisó un cuchillo de 20 centímetros de hoja.

Ante el señalamiento de la parte afectada, se realizó la detención y fue puesto a disposición del individuo hacia la Fiscalía Especializada para la atención de la Mujer, la Familia y delitos sexuales, donde se determinará su situación legal.