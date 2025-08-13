Sujeto tripulaba una motocicleta robada

Como resultado del trabajo para inhibir la comisión de ilícitos, agentes de la Policía Municipal de Soledad detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, acción que ocurrió en la colonia Valle de la Palma.

Fue en la carretera a Valle de la Palma, edonde notaron a un motociclista sospechoso y lo interceptaron para investigarlo.

El sujeto se identificó como Luis “N” de 29 años, quien mostró una actitud agresiva y y se consultó el estatus legal de la moto, resultando que la motocicleta marca Bajaj Pulsar de color gris contaba con reporte de robo vigente del 18 de diciembre de 2024 en la capital del estado.