Sujetos arrojan ponchallantas; autobús Red Metro queda dañado
Ocasionó la ponchadura de tres neumáticos y la inmovilización de la unidad
CIUDAD VALLES.- A inmediaciones de la colonia Vista Hermosa, personas desconocidas arrojaron artefactos conocidos como ponchallantas sobre una de las vialidades principales, dañando un autobús.
Lo anterior sucedió este miércoles por la noche, a la altura del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Valles.
Un autobús de la línea de transporte Red Metro circulaba por la zona y el chofer al no percatarse de los objetos, pasó sobre ellos, lo que ocasionó la ponchadura de tres neumáticos y la inmovilización de la unidad en plena vía.
El hecho motivó la movilización de distintas corporaciones de seguridad, quienes acudieron al lugar para verificar la situación y retirar los artefactos, a fin de prevenir más afectaciones.
Hasta el momento de esta edición no se ha confirmado si otros automóviles resultaron dañados, y tampoco se tenía reporte de detenciones.
