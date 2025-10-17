Sujetos arrojan ponchallantas; autobús Red Metro queda dañado

CIUDAD VALLES.- A inmediaciones de la colonia Vista Hermosa, personas desconocidas arrojaron artefactos conocidos como ponchallantas sobre una de las vialidades principales, dañando un autobús.

Lo anterior sucedió este miércoles por la noche, a la altura del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Valles.

Un autobús de la línea de transporte Red Metro circulaba por la zona y el chofer al no percatarse de los objetos, pasó sobre ellos, lo que ocasionó la ponchadura de tres neumáticos y la inmovilización de la unidad en plena vía.

El hecho motivó la movilización de distintas corporaciones de seguridad, quienes acudieron al lugar para verificar la situación y retirar los artefactos, a fin de prevenir más afectaciones.

Hasta el momento de esta edición no se ha confirmado si otros automóviles resultaron dañados, y tampoco se tenía reporte de detenciones.