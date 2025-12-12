logo pulso
Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada

Las autoridades entregaron las cartas de liberación como parte del programa reinserción social

Por Rubén Pacheco

Diciembre 12, 2025 04:15 p.m.
A
Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada

Con la liberación este viernes de alrededor de 200 personas privadas de la libertad (PPL), el Gobierno del Estado de San Luis Potosí acumula la excarcelación anticipada de 716 internos en los últimos 12 meses.

En la ceremonia realizada en la explanada del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) La Pila, autoridades carcelarias otorgaron alrededor de 200 cartas a los PPL como parte del programa de excarcelación anticipada.

La administración estatal suele llevar a cabo este tipo de medidas de reinserción social previo a las fiestas decembrinas, a fin de generar mayor sensibilidad entre la población penitenciaria beneficiada.

Para acceder a este beneficio, las y los PPL´s deben de adherirse a esquemas de reinserción social y ser primodelincuentes de ilícitos menores, por ejemplo, robo sin violencia.

En la elaboración y determinación de procedencia de los expedientes participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante la Dirección de Prevención y Reinserción Social, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), la Defensoría Pública del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV).

