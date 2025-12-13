logo pulso
Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Seguridad

Supuesto "narco" es sorprendido en Villa de Ramos

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
Supuesto "narco" es sorprendido en Villa de Ramos

VILLA DE RAMOS.  -Un supuesto vendedor de droga, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Estatal que lo sorprendieron cuando realizaban recorridos de seguridad por el municipio de Villa de Ramos, enfocados en preservar la paz de las familias. 

Durante los operativos desplegados en el municipio mencionado, los policías detectaron al sujeto que al verlos adoptó una actitud sospechosa e intentó sustraerse, pero al final pudo ser interceptado.

El individuo dijo llamarse Carlos "N" de 20 años de edad, a quien sometieron a una revisión y entre sus ropas le localizaron un total de 40 dosis de cristal y cuatro bolsas de marihuana, que aparentemente andaba vendiendo en la zona, con lo que se logró evitar que dichas sustancias nocivas, fueran comercializadas, lo que permite evitar que la incidencia criminal aumente. 

Ante esto, el joven pudo ser arrestado y se le leyeron sus derechos que lo amparan como persona detenida, siendo remitido ante el Ministerio Público por el presunto delito contra la salud para que se le defina su situación jurídica. 

