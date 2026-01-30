logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Supuesto violador es enviado al penal de La Pila

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Supuesto violador es enviado al penal de La Pila

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José "N", por su probable intervención en el delito que la ley señala como violación equiparada.

La detención se derivó de una denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público, en la que la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, refirió haber sido agredida sexualmente por el señalado.

A partir de esta denuncia, personal de la FGE inició las indagatorias correspondientes.

Derivado de la integración de los datos de prueba a la carpeta de investigación, esta fue judicializada y presentada ante un Juez de control, quien autorizó la emisión de la orden de aprehensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con base en lo anterior, elementos de la Policía de Investigación realizaron labores de búsqueda y lograron ubicar al imputado en la Delegación La Pila, en la capital potosina. Al momento de su detención, se verificó su identidad, se le notificó del mandamiento judicial en su contra y se le hicieron saber los derechos constitucionales que le asisten como persona detenida.

Posteriormente, y tras una valoración médica, José "N" fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de la ciudad capital, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para la continuación de su proceso penal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo
Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo

Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo

SLP

Pulso Online

Un choque entre un automóvil deportivo y un camión urbano en la colonia Burócrata del Estado deja daños materiales

Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE
Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE

Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE

SLP

Pulso Online

Esposa de detenido niega participación de su esposo en emboscada a la GCE y denuncia irregularidades en su detención.

A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste
A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

SLP

Redacción

Amenazaba a vecinos con un revólver en la avenida Tetela

Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro
Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro

Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro

SLP

PULSO

Ya son cuatro los detenidos en un operativo coordinado en la zona media