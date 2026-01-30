Supuesto violador es enviado al penal de La Pila

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José "N", por su probable intervención en el delito que la ley señala como violación equiparada.

La detención se derivó de una denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público, en la que la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, refirió haber sido agredida sexualmente por el señalado.

A partir de esta denuncia, personal de la FGE inició las indagatorias correspondientes.

Derivado de la integración de los datos de prueba a la carpeta de investigación, esta fue judicializada y presentada ante un Juez de control, quien autorizó la emisión de la orden de aprehensión.

Con base en lo anterior, elementos de la Policía de Investigación realizaron labores de búsqueda y lograron ubicar al imputado en la Delegación La Pila, en la capital potosina. Al momento de su detención, se verificó su identidad, se le notificó del mandamiento judicial en su contra y se le hicieron saber los derechos constitucionales que le asisten como persona detenida.

Posteriormente, y tras una valoración médica, José "N" fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de la ciudad capital, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para la continuación de su proceso penal.