Supuestos ladrones son sorprendidos en plena flagrancia

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunto robo; dicha acción se realizó en distintos comercios de las colonias España y Azaleas, en labores de atención inmediata a reportes ciudadanos.

En el primer caso, los agentes municipales se presentaron en la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España, donde personal del establecimiento indicó que un individuo intentó sustraer productos del área de alimentos sin pagar.

Los oficiales municipales se acercaron con el reportado y, luego de entrevistarlo, se identificó como Juan "N" de 41 años, a quien le encontraron un pollo rostizado que intentó hurtar, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, en la avenida Valentín Amador, en la colonia Azaleas, policías soledenses se presentaron en un OXXO para atender un auxilio de los empleados del lugar, quienes señalaron a dos sujetos de llevarse 22 cajetillas de cigarros y 300 pesos en efectivo.

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Los acusados dijeron llamarse Juan "N" de 25 años y Adrián "N" de 28 años, a los cuales finalmente se les llevó a las celdas preventivas.

A los tres sospechosos se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.