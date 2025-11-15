Taxista resulta lesionado en accidente vial

Taxista resultó lesionado luego de participar en un aparatoso accidente vial en la colonia San Felipe, en donde chocó contra una camioneta de personal resultando también cuantiosos daños materiales.

El hecho tuvo lugar cerca de la una de la tarde de este viernes, cuando el taxi número económico 1957 circulaba por la calle San Ciro en la mencionada colonia.

Al llegar a la avenida Soledad, el conductor no cedió el paso ante vía principal y intentó ingresar a esa arteria, siendo chocado el taxi por una camioneta Nissan color gris de transporte de personal de una empresa de seguridad privada que en esos momentos se desplazaba por ahí.

A causa del impacto, el conductor del taxi resultó con diversos golpes y fue atendido por los paramédicos, que lo trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica requerida.

Asimismo, peritos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del percance y se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo para que el caso no pasara a mayores.