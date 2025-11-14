Resguardan a una niñita extraviada, en Hogares FF. CC.

logo pulso
Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Oficiales del agrupamiento “Panteras” de la Guardia Civil Municipal de Soledad, brindaron apoyo inmediato a un reporte en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, donde se alertó de una menor extraviada.

Agentes del grupo motorizado acudieron al lugar y tuvieron contacto con la reportante, quien relató que, al encontrarse sobre la Plaza Tikal, observó a una niña caminando sola en la vía pública; al acercarse, la niña le refirió que había salido de su domicilio.

Tras el reporte, de inmediato, los oficiales solicitaron la intervención de la Unidad de Atención a Violencia Familiar y de Género, cuyos elementos brindaron atención a la infante de cinco años de edad.

Posteriormente la menor fue trasladada a la comandancia central de la corporación para ser valorada por el médico legista para verificar su estado de salud. Este asunto fue turnado a las autoridades competentes para localizar a los familiares o un tutor.

La Guardia Civil de Soledad refrendó su compromiso con la protección de la niñez, actuando con celeridad y protocolos ante situaciones donde se detecta un riesgo a la integridad de menores o grupos vulnerables.

