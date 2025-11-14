Carambola de cinco vehículos deja fuertes daños

Cinco vehículos participaron en un choque múltiple registrado en la carretera a Rioverde, en donde los daños materiales son cuantiosos pero por suerte no se registraron personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las ocho de la mañana de este jueves, en la mencionada carretera a la altura de la calle Zamarripa en la colonia Juan Sarabia.

Participaron camioneta de color rojo otra camioneta Honda de color blanco, un Nissan Versa de color azul, un Volkswagen Jetta de color azul y un Chevrolet Spark de color blanco, impactando todos por alcance quedando con fuertes daños. Circulaban en dirección al distribuidor Juárez sobre los carriles centrales de la transitada arteria.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes solamente valoraron a los conductores pero por suerte no presentaban golpes graves y no ameritaron traslado al hospital.

Peritos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del hecho, retirando los vehículos de la zona de rodamiento ya que entorpecieron parcialmente la circulación y en dos casos se utilizó una grúa particular.

Se esperaba que los conductores es de los vehículos participantes pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños, a excepción del chofer de la camioneta que se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades.