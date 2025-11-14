logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista lesiona a taxista con una navaja

Ambos riñeron por un incidente vial en el Centro y se agarraron a golpes

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Motociclista lesiona a taxista con una navaja

Oficiales de Policía Vial Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de una riña registrada la mañana de este jueves en la avenida Eje Vial y la calle de Guajardo, en el Centro Histórico, donde un taxista resultó lesionado con arma blanca luego de discutir en un percance vial con un motociclista. 

Este último fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial por el probable delito de lesiones.

El hecho se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando al lugar referido fue solicitada la presencia policial tras registrarse una riña entre el conductor de un taxi y un motociclista, ambos participantes en un altercado vial que escaló a las agresiones.

En determinado momento, el taxista fue lesionado en el brazo por una navaja que portaba el motociclista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, los agentes municipales procedieron con el desarme del motociclista y su arresto, en tanto, el conductor del taxi se canalizó a un hospital para la valoración médica correspondiente.

El implicado, de nombre José Cruz “N” de 21 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal por la probable comisión del delito de lesiones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista lesiona a taxista con una navaja
Motociclista lesiona a taxista con una navaja

Motociclista lesiona a taxista con una navaja

SLP

Redacción

Ambos riñeron por un incidente vial en el Centro y se agarraron a golpes

Resguardan a una niñita extraviada, en Hogares FF. CC.
Resguardan a una niñita extraviada, en Hogares FF. CC.

Resguardan a una niñita extraviada, en Hogares FF. CC.

SLP

Redacción

Carambola de cinco vehículos deja fuertes daños
Carambola de cinco vehículos deja fuertes daños

Carambola de cinco vehículos deja fuertes daños

SLP

Redacción

Circulaban por la carretera a Rioverde, a la altura de la Col. Juan Sarabia

Hampón andaba asaltando en San Sebastián
Hampón andaba asaltando en San Sebastián

Hampón andaba asaltando en San Sebastián

SLP

Redacción