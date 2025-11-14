Motociclista lesiona a taxista con una navaja

Oficiales de Policía Vial Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de una riña registrada la mañana de este jueves en la avenida Eje Vial y la calle de Guajardo, en el Centro Histórico, donde un taxista resultó lesionado con arma blanca luego de discutir en un percance vial con un motociclista.

Este último fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial por el probable delito de lesiones.

El hecho se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando al lugar referido fue solicitada la presencia policial tras registrarse una riña entre el conductor de un taxi y un motociclista, ambos participantes en un altercado vial que escaló a las agresiones.

En determinado momento, el taxista fue lesionado en el brazo por una navaja que portaba el motociclista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, los agentes municipales procedieron con el desarme del motociclista y su arresto, en tanto, el conductor del taxi se canalizó a un hospital para la valoración médica correspondiente.

El implicado, de nombre José Cruz “N” de 21 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal por la probable comisión del delito de lesiones.