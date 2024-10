Taxistas desquician el tráfico, en la ‘57

Porque la Guardia Civil no les entregó a un compañero detenido con antelación por causar daños a una patrulla, un puñado de taxistas desquició el tránsito, al cerrar los carriles centrales de la Carr. 57, antes de llegar al Distribuidor Juárez, la mañana de ayer martes.

El incidente inició cuando un ruletero chocó contra un vehículo particular en el Distribuidor Juárez, el taxista fue detenido por la Guardia Civil después de incurrir en actitudes violentas y agresivas contra el otro conductor.

Como siempre, el taxista pidió ayuda a sus compañeros, que en grupo se envalentonan acudieron en auxilio. Cuando la unidad de la Guardia Civil Estatal se dirigía a la Comandancia Central varios taxistas le cierran el paso a la patrulla tratando de obstruir la labor de los oficiales y así evitar la detención, exigiéndoles a los uniformados que liberaran a su compañero o bloquearían la carretera.

Al no ceder al chantaje los GCE continuaron el traslado de la sede de la GCE, generando descontento e inconformidad de un grupo de ruleteros porque no se les brindó la atención para liberar a los presuntos detenidos y cerraron la circulación de la importante arteria, al lugar arribaron personal de la SCT quienes después de dialogar con los chafiretes, liberaron la carretera, no sin antes recibir recordatorios maternos de los conductores que por la manifestación, llegaron tarde a sus actividades.