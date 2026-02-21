Tiran cuerpo de ejecutado en Villa de Guadalupe

VILLA DE GUADALUPE.- La mañana de este viernes fue localizada un hombre sin vida a la orilla de la carretera estatal 63 en el tramo de del municipio de Villa de Guadalupe a la carretera federal 57, presuntamente presentaba huellas de tortura.

Según los hechos, algunos automovilistas lograron ver una persona tirada en la orilla de la carretera ya mencionada, por lo que se pidió auxilio a través de los números de emergencia.

Al lugar llegaron rápidamente los elementos de la Policía Municipal de Villa de Guadalupe, sin embargo, el cuerpo ya no presentaba signos vitales.

Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes al ver que ya no tenia vida el hombre que estaba tirado a la orilla de la carretera, dieron aviso a Servicios Periciales de Matehuala, para hacer el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las debidas investigaciones.

Al revisar el cuerpo, vieron que presentaba múltiples lesiones y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para que se le practicara la necropsia de ley.

Por ahora permanece en calidad de desconocido ya que no tenía documentos que revelaran su identidad pero se revisaban los reportes de personas desaparecidas por si había coincidencia con alguna.