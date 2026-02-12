Tráiler sin conductor choca contra un árbol y se incendia

CIUDAD VALLES.- Un tráiler se quemó por completo luego de chocar contra un árbol, en la carretera libre Valles-Tampico; el chofer lo había dejado estacionado, pero se presume que no accionó el freno auxiliar y la unidad avanzó sin conductor.

La noche de este martes ocurrió un aparatoso accidente vial en el kilómetro 7 de la carretera federal número 70, a la altura del ejido San Felipe.

El chofer de un tráiler acoplado a dos remolques tipo góndola, vacíos, se estacionó a la orilla de la carretera con dirección de Tamuín hacia Ciudad Valles. Posteriormente descendió de la unidad para ir a comprar cena al otro lado de la carretera.

Sin embargo, cuando esperaba su pedido, vio que su unidad empezó a avanzar y no pudo hacer nada para detenerla. El tráiler se salió de la carretera y chocó de frente contra un enorme árbol.

De manera milagrosa, la pesada unidad no impactó a ningún otro vehículo, y el accidente ocurrió a unos metros de distancia del área poblada.

Tras la colisión, la cabina empezó a incendiarse, y vecinos de la zona, así como automovilistas, reportaron la emergencia al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En minutos arribaron elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes combatieron las llamas hasta extinguirlas, aunque la cabina acabó reducida a cenizas.

También brindaron apoyo los paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y policías de la Guardia Civil Estatal División Caminos.