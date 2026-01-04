Tráiler vuelca en la Carr. ´57, conductor, ileso

La volcadura de un tráiler en la carretera 57 y el entronque de Villa de Reyes se registró la volcadura de un tráiler, donde sólo se reportaron daños materiales.

Los hechos, este sábado, cuando el chofer de la pesada unidad circulaba sobre carretera 57, pero al tomar el ramal hacia la carretera Villa de Reyes perdió el control en la curva.

El tráiler salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderaron el accidente para el retiro de la unidad.