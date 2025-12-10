Trailero es apresado por contrabando de llantas

Un trailero que transportaba una carga de neumáticos de diferentes medidas y modelos, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Estatal luego de que no pudiera acreditar la legal procedencia de la carga, siendo interceptado cuando circulaba en la delegación La Pila.

De acuerdo a los hechos, los agentes de la División Caminos de la GCE patrullaban en la delegación cuando detectaron un tráiler con tractocamión color negro y remolque tipo caja, el cual circulaba de forma sospechosa y le marcaron el alto al conductor.

El individuo dijo llamarse Juan "N", de 52 años de edad, el cual fue interrogado respecto a la carga que consistía en llantas vehiculares de distintos tamaños pero no pudo acreditar su legal procedencia, por lo que entonces los policías procedieron a su detención por posible contrabando.

Después de leerle sus derechos que lo amparan, el chofer fue trasladado a las celdas preventivas en donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación legal, mientras que al tráiler con todo y carga se le depositó en una pensión particular.

