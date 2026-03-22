Tras diez días, controlan incendio en Cd. del Maíz

Luego de diez días de combate, finalmente pudo ser controlado en su totalidad el incendio forestal de la comunidad Francia Chica, en el municipio de Ciudad del Maíz en la zona media.

En las labores participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, además de habitantes de la zona que también apoyaron con recursos y mano de obra.

Este avance permitió que la zona fuera entregada para su vigilancia a representantes del ejido Francia Chica y del ayuntamiento de Ciudad del Maíz, como parte de un trabajo para proteger el entorno natural y a la población.

Desde el pasado once de marzo se mantuvo una alerta permanente ante el siniestro que afectó más de 505 hectáreas, principalmente de bosque de encino.

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El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, destacó que la intervención oportuna y la coordinación desde el Comité Estatal del Manejo del Fuego, fueron clave para contener su avance.

Durante el cierre de operaciones en el puesto de mando, se reconoció la participación de personal de Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), autoridades municipales, así como de voluntarios y ciudadanía que brindó apoyo con víveres.

Por ahora se mantiene vigilancia permanente por parte de Protección Civil Estatal ante la temporada crítica de incendios forestales, ya que apenas inicia la temporada de calor que es cuando mayor riesgo se tiene.