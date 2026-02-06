Tren arrolla un peatón en la colonia Progreso
Con fuertes lesiones resultó un hombre al ser arrollado por el tren cuando intentaba cruzar las vías de la colonia Progreso, tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital a recibir la atención médica requerida.
El hecho se suscitó cerca de las siete de la noche de este jueves, aparentemente el ahora lesionado cruzaba las vías a la altura de la calle Einstein cuando fue embestido por tren y quedó tirado a un costado con fuertes heridas.
Algunos testigos se aproximaron a ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia, acudiendo los paramédicos para atenderlo y dada la gravedad de sus lesiones lo trasladaron al Hospital Central para que recibiera la atención requerida.
Oficiales de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho pero el caso no pasaría a mayores por parte del ferrocarril ya que éste tiene preferencia de paso y además circula por una vía federal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No obstante, el afectado quedó internado en el nosocomio mencionado, en donde su estado de salud se reporta como de cuidado.
no te pierdas estas noticias
Choque y volcadura en Valles; adulto mayor sale ileso
Huasteca Hoy
La Cruz Roja atendió el accidente vehicular en el bulevar Carretera al Ingenio
Cae sujeto tras hallazgo de su pareja en aljibe de su casa
Redacción
La SSPC detuvo a Luis Adrián "N" por el presunto feminicidio de la joven de 24 años de edad
Sorprenden a sujeto en portación de drogas y "ponchallantas"
Redacción
César "N" de 40 años fue detenido en la colonia La Diana con marihuana, metanfetamina y objetos prohibidos.