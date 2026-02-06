Tren arrolla un peatón en la colonia Progreso

Con fuertes lesiones resultó un hombre al ser arrollado por el tren cuando intentaba cruzar las vías de la colonia Progreso, tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital a recibir la atención médica requerida.

El hecho se suscitó cerca de las siete de la noche de este jueves, aparentemente el ahora lesionado cruzaba las vías a la altura de la calle Einstein cuando fue embestido por tren y quedó tirado a un costado con fuertes heridas.

Algunos testigos se aproximaron a ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia, acudiendo los paramédicos para atenderlo y dada la gravedad de sus lesiones lo trasladaron al Hospital Central para que recibiera la atención requerida.

Oficiales de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho pero el caso no pasaría a mayores por parte del ferrocarril ya que éste tiene preferencia de paso y además circula por una vía federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, el afectado quedó internado en el nosocomio mencionado, en donde su estado de salud se reporta como de cuidado.