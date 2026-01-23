Un lesionado, en aparatoso choque y volcadura
Carro le pegó a otro y terminó sobre su toldo a la altura del colegio Salesiano
El conductor de un automóvil resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura tras chocar contra otro carro cuando se desplazaba por la calle Fray José de Arlegui, próximo a la avenida Salvador Nava en la colonia Universitaria.
El hecho tuvo lugar cerca de las 16:30 horas de este jueves, cuando un automóvil Honda de color blanco, circulaba sobre la lateral de la transitada calle referida con dirección a Salvador Nava.
Al llegar a la altura del colegio Salesiano, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha e impactó contra automóvil KIA de color azul que se encontraba estacionado, para luego volcarse y quedar finalmente con las llantas hacia arriba sobre la zona de rodamiento y junto al camellón central.
Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes atendieron al conductor del automóvil Honda que presentaba algunos golpes y se evaluaba su traslado a un hospital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y el tráfico en la lateral de la avenida se vio interrumpido hasta que se retiró a los vehículos participantes, los cuales presentaban daños materiales de consideración.
no te pierdas estas noticias
Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada
AP
Conductor resulta herido en un choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava, intervienen Protección Civil Municipal y SSPC.
Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza
Redacción
Investigación judicial por abuso sexual en Zaragoza resulta en detención de Rodolfo Arturo.