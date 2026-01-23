logo pulso
Un lesionado, en aparatoso choque y volcadura

Carro le pegó a otro y terminó sobre su toldo a la altura del colegio Salesiano

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Un lesionado, en aparatoso choque y volcadura

El conductor de un automóvil resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura tras chocar contra otro carro cuando se desplazaba por la calle Fray José de Arlegui, próximo a la avenida Salvador Nava en la colonia Universitaria.

El hecho tuvo lugar cerca de las 16:30 horas de este jueves, cuando un automóvil Honda de color blanco, circulaba sobre la lateral de la transitada calle referida con dirección a Salvador Nava.

Al llegar a la altura del colegio Salesiano, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha e impactó contra automóvil KIA de color azul que se encontraba estacionado, para luego volcarse y quedar finalmente con las llantas hacia arriba sobre la zona de rodamiento y junto al camellón central.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes atendieron al conductor del automóvil Honda que presentaba algunos golpes y se evaluaba su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y el tráfico en la lateral de la avenida se vio interrumpido hasta que se retiró a los vehículos participantes, los cuales presentaban daños materiales de consideración.

