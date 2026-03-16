Un muerto y un herido, deja fuerte accidente

MATEHUALA.- Un muerto y un lesionado, es el trágico saldo de la volcadura de una camioneta que circulaba por la carretera ´57, en el tramo El Huizache-Matehuala, en donde la unidad terminó totalmente destrozada.

Los hechos se registraron la mañana de este domingo cuando una camioneta tipo pick up de color rojo, circulaba sobre la carretera ´57, en el tramo referido en dirección a El Huizache.

Fue a la altura del kilómetro 116, en donde el conductor perdió el control del volante y así la unidad se salió de la cinta asfáltica para dar de volteretas quedando sobre área de terracería prácticamente en pérdida total.

Testigos del accidente inmediatamente corrieron a brindar ayuda y pedir apoyo a través de los números de emergencia, al lugar tardaron en llegar las corporaciones de auxilio para apoyar a los dos lesionados y lamentablemente uno de ellos, que que se había salido de la camioneta al momento de volcarse, ya se encontraba sin vida.

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Otro ocupante estaba gravemente herido dentro de la cabina de la unidad, por lo que lo sacaron y trasladaron a un hospital de Matehuala para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de las corporaciones policiacas para llevar a cabo las debidas investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades.

También se estuvo desviando en el tramo del percance en lo que tanto el cuerpo como la camioneta eran recogidos por las autoridades respectivas y se iniciaban las diligencias de ley.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron a tomar conocimiento del hecho, ordenando el traslado de la camioneta a una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público.