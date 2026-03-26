Una lesionada, deja accidente en carretera a Villa de Reyes

Tres vehículos se vieron involucrados en un aparatoso accidente registrado en la calle a Villa de Reyes, en donde se vio involucrada una camioneta de transporte de personal que se había detenido para dar vuelta en un retorno, una persona resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Fue cerca de las tres de la tarde de este miércoles, que una camioneta Mercedes Benz tipo van color blanco, de transporte de personal, circulaba por la carretera ´37 que conduce de la de México hacia Villa de Reyes.

En un retorno ubicado frente al entronque de la comunidad de Jesús María, el conductor disminuyó su marcha para dar vuela pero en eso la unidad fue chocada por un automóvil Honda Civic de color gris, luego de que el conductor no se percatara a tiempo para también detenerse en lo que se realizaba la maniobra.

Atrás del carro se desplazaba otra camioneta tipo pick up color rojo, la cual también chocó de frente contra la parte posterior del carro que le había pegado a la de transporte de personal.

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Los daños materiales en los tres vehículos fueron cuantiosos, en especial los dos últimos, y mujer resultó con lesiones considerables; fue atendida por los paramédicos que acudieron al lugar y le prestaron auxilio para luego llevarla a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal de Reyes tomaron conocimiento del accidente, siendo los vehículos llevados a una pensión mientras los conductores llegaban a un acuerdo reparatorio.