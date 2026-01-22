logo pulso
Una menor atentó contra su integridad

Estaba en situación de riesgo sobre el puente vehicular en Circuito Potosí Oriente

Por Redacción

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Una menor atentó contra su integridad

Derivado de un reporte ciudadano, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, realizaron una intervención oportuna para salvaguardar la vida y la integridad de una menor de edad, quien se encontraba en una situación de riesgo sobre el puente vehicular en Circuito Potosí Oriente.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, a la altura del fraccionamiento Estrella de Oriente, en el puente vehicular de Circuito Potosí Oriente, a la altura del rastro de la capital del estado, donde una mujer intentaba atentar contra su integridad.

Al arribar al sitio, los oficiales ubicaron a la joven en riesgo, por lo que de inmediato iniciaron labores de diálogo y contención, con el objetivo de que desistiera de ponerse en peligro. Las acciones se realizaron bajo condiciones meteorológicas adversas, ya que en ese momento se registraba lluvia, lo que incrementaba el riesgo en la zona.

Posteriormente, fue canalizada para recibir el soporte psicológico correspondiente, siendo trasladada a la comandancia central de la corporación, donde se contactó a sus familiares, con el objetivo de garantizar la atención adecuada y el acompañamiento necesario.

