Una mujer resulta herida en accidente del Periférico

Una mujer mariachi resultó lesionada luego de sufrir un aparatoso accidente en el Anillo Periférico Norte, en donde chocó su camioneta contra un auto y posteriormente terminó estampada también contra un poste de energía eléctrica.

El hecho ocurrió cerca de las dos de la tarde de este viernes, cuando la ahora lesionada manejaba una camioneta Nissan Kicks de color rojo, desplazándose sobre el Periférico en dirección de la carretera a Zacatecas hacia la de Matehuala.

Al aproximarse al fraccionamiento Puerta Real, la camioneta chocó contra un automóvil Nissan March de color azul y posteriormente siguió con su trayectoria errática impactando aparatosamente el costado izquierdo contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad que ahí se ubica.

Por el golpe recibido, el automóvil también se salió del camino hacia la derecha quedando fuera de la zona de rodamiento.

A causa del accidente, la conductora quedó atrapada dentro de la camioneta y fue necesaria la presencia de los socorristas del Cuerpo de Bomberos quienes destrozaron la carrocería para poder rescatarla, acción que se demoró alrededor de una hora.

Una vez que la conductora fue rescatada, paramédicos de la Guardia Civil de Soledad le prestaron ayuda para trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica, en tanto los policías municipales tomaron conocimiento del percance, ordenando el traslado de los vehículos a una pensión hasta que se llegue a un acuerdo reparatorio.