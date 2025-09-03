logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA "COLOR RUN"

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA "COLOR RUN"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Van a proceso, seis personas por tráfico de migrantes en SLP

La banda operaba también en Puebla, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 11:23 a.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Lirio "M", Ludwing "M", Rogelio "G", Jessica "M", Daniela "R" y Marcos "C", por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los ahora imputados presuntamente forman parte de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes, principalmente en los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

Por lo anterior, en días pasados, se cumplimentaron órdenes de aprehensión de la siguiente manera: Lirio "M", fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ludwing "M" y Jessica "M", en Cárdenas, San Luis Potosí; Rogelio "G", en Juárez, Nuevo León; Daniela "R", en San Luis Potosí y Marcos "C", en la autopista Cuacnopalan-Tehuacán, Puebla.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla decretara vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Van a proceso, seis personas por tráfico de migrantes en SLP
Van a proceso, seis personas por tráfico de migrantes en SLP

Van a proceso, seis personas por tráfico de migrantes en SLP

SLP

Redacción

La banda operaba también en Puebla, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas

Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños
Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

SLP

PULSO

Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo
Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

SLP

Redacción

Otros dos ya están bajo proceso en el penal por el mismo caso, ocurrido en junio

Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos
Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

SLP

Redacción

Estaba en bolsas para basura y le dejaron un mensaje escrito en cartulina