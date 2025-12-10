Vándalo cargaba una navaja en Col. Foresta

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, dicha acción se llevó a cabo en la colonia Foresta como resultado de la presencia desplegada en todos los sectores de la demarcación.

Durante un recorrido sobre la calle Álamos, en la colonia mencionada, agentes municipales recibieron un reporte que indicaba sobre un supuesto robo a estudiantes de un plantel educativo de la zona, ubicando en la arteria mencionada a un individuo que cumplía con las características del auxilio.

Oficiales municipales interceptaron a quien dijo llamarse Víctor "N" de 31 años, a quien le fue encontrado un objeto punzocortante semejante a una navaja.

De inmediato se le hizo saber que sería detenido por portación de arma prohibida, para después seguir el trámite correspondiente en la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición.

