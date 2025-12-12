Video | ¿Qué se sabe del "altercado" en el Tangamanga I?

Si bien, se registró un “altercado” entre integrantes de dos vehículos recientemente en el parque Tangamanga I, no se encontraron lesionados, ni tampoco la comisión de un presunto intento de secuestro, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la SSPC capitalina, oficiales municipales identificaron una camioneta con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, derivado del reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego.

El funcionario estatal declaró que, si bien se presume que hubo un enfrentamiento entre los conductores de las unidades vehiculares, la Guardia Civil Estatal (GCE) no pudo corroborar que existieran víctimas lesionadas con armas de fuego.

Aunado a ello, enfatizó que la corporación tampoco detectó vehículos con impacto de bala, por ende, se concluyó el operativo de seguridad con el aseguramiento de la camioneta por parte de la policía municipal.

?? | ¿Qué se sabe de situación de riesgo en el Tangamanga I?

- La SSPC detalló los hallazgo de las corporaciones tras un reporte sobre detonaciones de arma de fuego / Más información: ??https://t.co/Kyo1NB7RQj pic.twitter.com/5ZsZHZhJHZ — Pulso Online (@pulso_mx) December 12, 2025