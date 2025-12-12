logo pulso
Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Video | ¿Qué se sabe del "altercado" en el Tangamanga I?

La SSPC detalló los hallazgo de las corporaciones tras un reporte sobre detonaciones de arma de fuego

Por Rubén Pacheco

Diciembre 12, 2025 04:08 p.m.
A
Video | ¿Qué se sabe del altercado en el Tangamanga I?

Si bien, se registró un “altercado” entre integrantes de dos vehículos recientemente en el parque Tangamanga I, no se encontraron lesionados, ni tampoco la comisión de un presunto intento de secuestro, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la SSPC capitalina, oficiales municipales identificaron una camioneta con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, derivado del reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego.

El funcionario estatal declaró que, si bien se presume que hubo un enfrentamiento entre los conductores de las unidades vehiculares, la Guardia Civil Estatal (GCE) no pudo corroborar que existieran víctimas lesionadas con armas de fuego.

Aunado a ello, enfatizó que la corporación tampoco detectó vehículos con impacto de bala, por ende, se concluyó el operativo de seguridad con el aseguramiento de la camioneta por parte de la policía municipal.

Hallan camioneta con armas junto al Tangamanga I

Un vehículo con armas de uso exclusivo del Ejército fue encontrado cerca del Tangamanga I tras reporte ciudadano de detonaciones al inerior del parque

Video | ¿Qué se sabe del "altercado" en el Tangamanga I?

SLP

Rubén Pacheco

La SSPC detalló los hallazgo de las corporaciones tras un reporte sobre detonaciones de arma de fuego

