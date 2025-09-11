Video | Rapiña de puerquitos tras volcadura de tráiler

Cerca del mediodía de este jueves se reportó la volcadura de un tráiler cargado con decenas de puercos.

El accidente, fue en la carretera a Matehuala (57) y el entronque del Libramiento Norte.

Del accidente, no se reportan lesionados, sin embargo, pobladores de comunidades cercanas iniciaron con el saqueo de la unidad cargada con pequeños cerditos.

- El accidente, fue en la carretera a Matehuala y el entronque del Libramiento Norte en #SLP.

Imágenes del suceso han sido compartidas en redes sociales.