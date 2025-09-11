logo pulso
Video | Rapiña de puerquitos tras volcadura de tráiler

El accidente, fue en la carretera a Matehuala y el entronque del Libramiento Norte

Por Redacción

Septiembre 11, 2025 01:50 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Cerca del mediodía de este jueves se reportó la volcadura de un tráiler cargado con decenas de puercos.

El accidente, fue en la carretera a Matehuala (57) y el entronque del Libramiento Norte.

Del accidente, no se reportan lesionados, sin embargo, pobladores de comunidades cercanas iniciaron con el saqueo de la unidad cargada con pequeños cerditos.

Foto: Especial 

Imágenes del suceso han sido compartidas en redes sociales.   

