Ni en agenda, creación de fiscalía en desapariciones
Torres Sánchez asumió que la entidad potosina está "completa" en la materia
Mientras J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado, dijo que no se debe generar "tanto protagonismo", María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), precisó que hasta el momento desde el Poder Legislativo no existen acercamientos para la creación la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares.
Ayer, con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, Voz y Dignidad por los Nuestros y otros colectivos de la entidad, presentaron este miércoles, una solicitud de amparo indirecto en contra del Congreso del Estado, a fin de aprobar la creación de dicha área especializada.
Al respecto, Torres Sánchez asumió que la entidad potosina está "completa" en la materia, pues cuenta con herramientas para la búsqueda de personas, plantilla de más de 70 trabajadores y la operación del Centro de Identificación Forense.
Por separado, García Cázares estimó que, en algún momento, las comisiones dictaminadoras buscarán un acercamiento con la FGE, en aras de colaborar en los trabajos de elaboración de dicha fiscalía.
