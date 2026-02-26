Video | Reportan incendio a un costado de la Coronado

Un incendio en la planta de la empresa Cornado es atendido esta tarde en la Zona Industrial.

Hasta el eje 104 ya se han movilizado Bomberos Metropolitanos y otros cuerpos de emergencia, ya que el siniestro inicio en terrenos baldíos, pero alcanzó una cancha de futbol de la compañía y el humo afectó las labores en los espacios administrativos.

La columna de humo es visible a varios metros de distancia.

?? | Reportan incendio a un costado de la Coronado

- Cuerpos de emergencia se han movilizado hasta el eje 104 de la Zona Industrial / Más información: ??https://t.co/mS2FcXgII2 pic.twitter.com/nI8sL8X0ta — Pulso Online (@pulso_mx) February 26, 2026

