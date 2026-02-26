logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Reportan incendio a un costado de la Coronado

Cuerpos de emergencia se han movilizado hasta la Zona Industrial

Por Pulso Online

Febrero 26, 2026 03:06 p.m.
A
Video | Reportan incendio a un costado de la Coronado

Un incendio en la planta de la empresa Cornado es atendido esta tarde en la Zona Industrial.

Hasta el eje 104 ya se han movilizado Bomberos Metropolitanos y otros cuerpos de emergencia, ya que el siniestro inicio en terrenos baldíos, pero alcanzó una cancha de futbol de la compañía y el humo afectó las labores en los espacios administrativos.

La columna de humo es visible a varios metros de distancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

Genera una enorme columna de humo visible desde la capital

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Reportan incendio a un costado de la Coronado
Video | Reportan incendio a un costado de la Coronado

Video | Reportan incendio a un costado de la Coronado

SLP

Pulso Online

Cuerpos de emergencia se han movilizado hasta la Zona Industrial

Caen presuntos narcomenudistas que operaban en San Martín
Caen presuntos narcomenudistas que operaban en San Martín

Caen presuntos narcomenudistas que operaban en San Martín

SLP

Redacción

Se trata de un menor de 17 años y un adulto que fueron arrestados con marihuana y droga sintética

Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal
Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga, vehículos robados y equipo táctico

Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila
Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

SLP

Redacción

Genera una enorme columna de humo visible desde la capital