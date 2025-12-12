logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Trasladan a mujer herida en aparatoso choque sobre Periférico

Los hechos, cerca de las 14:00 horas a la altura de la colonia Puerta Real

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:24 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona resultó lesionada en choque de dos vehículos, con salida de camino. Uno de los autos terminó estrellado con un poste de la CFE.

El reporte fue cerca de las 14:00 horas de este viernes en Circuito Potosí (Periférico), a la altura del kilómetro 25, próximo a la colonia Puerta Real, con dirección al oriente. 

Todos sucedió cuando la conductora de una camioneta Nissan perdió el control de la unidad chocando con un vehículo Nissan March y al desviar su ruta se estrelló en un poste de concreto de la CFE. El vehículo compacto terminó fuera del camino en un lote baldío.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes por más de una hora iniciaron trabajos de rescate de la conductora que estaba atrapada en la camioneta.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

Una vez que la rescataron , paramédicos realizaron su traslado para su atención médica especializada. Peritos de GCS tomaron conocimiento del accidente y se encargaron del retiro de las unidades. 

LEA TAMBIÉN

Cuatro lesionados, en choque múltiple sobre Circuito Potosí

El chofer de un tráiler perdió el control, lo que desencadenó una colisión en cadena.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Trasladan a mujer herida en aparatoso choque sobre Periférico
Video | Trasladan a mujer herida en aparatoso choque sobre Periférico

Video | Trasladan a mujer herida en aparatoso choque sobre Periférico

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 14:00 horas a la altura de la colonia Puerta Real

Dan a 22 años de prisión a sujeto por violación en la Huasteca
Dan a 22 años de prisión a sujeto por violación en la Huasteca

Dan a 22 años de prisión a sujeto por violación en la Huasteca

SLP

Redacción

La Fiscalía obtiene sentencia condenatoria por violación a menor en la Huasteca

Operativo Guadalupano, con reporte preliminar en saldo blanco
Operativo Guadalupano, con reporte preliminar en saldo blanco

"Operativo Guadalupano", con reporte preliminar en saldo blanco

SLP

Rolando Morales

El despliegue operativo ha sido permanente desde hace casi dos semanas, debido al flujo continuo de peregrinaciones

Ya se observa incremento en accidentes viales; piden precaución
Ya se observa incremento en accidentes viales; piden precaución

Ya se observa incremento en accidentes viales; piden precaución

SLP

Rubén Pacheco

En la mayoría se reportó el fallecimiento de personas, señaló la FGE