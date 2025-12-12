Video | Trasladan a mujer herida en aparatoso choque sobre Periférico

Una persona resultó lesionada en choque de dos vehículos, con salida de camino. Uno de los autos terminó estrellado con un poste de la CFE.

El reporte fue cerca de las 14:00 horas de este viernes en Circuito Potosí (Periférico), a la altura del kilómetro 25, próximo a la colonia Puerta Real, con dirección al oriente.

Todos sucedió cuando la conductora de una camioneta Nissan perdió el control de la unidad chocando con un vehículo Nissan March y al desviar su ruta se estrelló en un poste de concreto de la CFE. El vehículo compacto terminó fuera del camino en un lote baldío.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes por más de una hora iniciaron trabajos de rescate de la conductora que estaba atrapada en la camioneta.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Una vez que la rescataron , paramédicos realizaron su traslado para su atención médica especializada. Peritos de GCS tomaron conocimiento del accidente y se encargaron del retiro de las unidades.