Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos

La situación se registró en el marco de una reunión entre autoridades y el Patronato
Con el objetivo de fortalecer la seguridad, el orden y la sana convivencia en uno de los puntos comerciales más importantes de la zona metropolitana, la Guardia Civil Estatal (GCE) sostuvo una reunión de trabajo con el Patronato de la Central de Abastos de San Luis Potosí, en la que se acordó reforzar la coordinación institucional y mantener presencia operativa permanente en el sector.
En dicho encuentro participaron mandos operativos y el Director de la GCE, Rosalio Ramos García, quienes junto con representantes del Patronato establecieron líneas de acción para prevenir conflictos sociales y atender problemáticas recurrentes, tales como consumo de alcohol en la vía pública, drogadicción, malas prácticas sociales y conductas que violenten el mando de policía y buen gobierno.
De manera paralela a estos trabajos de coordinación, elementos de la GCE realizaban recorridos pie tierra en la zona, momento en el que se registró una agresión por parte de civiles, situación que fue atendida de forma inmediata mediante la activación de los protocolos de seguridad, logrando la detención de cinco personas presuntamente involucradas en los hechos.
Foto: GCE
La GCE informó que, tras la intervención, la situación se encuentra en completa calma, en paz y en orden, garantizando la operatividad normal de la Central de Abastos y la seguridad de comerciantes, trabajadores y ciudadanía en general.
Finalmente, se informó que estos y otros operativos continuarán de forma permanente y coordinada con el Patronato, como parte del compromiso del Gobierno del Estado por preservar espacios seguros, con tranquilidad y bienestar para las familias potosinas.
