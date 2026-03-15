Vinculan a proceso a dos por secuestro

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso de Luis Alberto "N" y Juan Carlos "N", por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, tras las labores de litigación realizadas por Agentes Fiscales adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2022, en la localidad de Jassos, en la capital potosina, cuando la víctima fue privada de su libertad por varios sujetos armados, entre ellos los ahora imputados, quienes la interceptaron al exterior de un domicilio y la obligaron a subir a otro vehículo para emprender la huida.

Posteriormente, familiares del afectado comenzaron a recibir llamadas de extorsión, en las que se exigía inicialmente diversas cantidades de dinero a cambio de su liberación.

Dichos sujetos fueron localizados por agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), quienes los condujeron ante la autoridad judicial respectiva.

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Tras el análisis de los datos de prueba presentados por la FGESLP, el Juez de control determinó vincular a proceso a los señalados, imponiéndoles como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.