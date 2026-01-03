Vinculan a proceso a hombre por transportar cannabis satitv I.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso en contra de José "S", por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de cannabis Sativa l. (marihuana).

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en la colonia Colinas de la Paz, municipio de Matehuala, San Luis Potosí, a una persona que viajaba en un vehículo con placas del estado de Texas, por lo que le marcaron el alto para realizar una revisión.

Al momento de la revisión, los elementos de la Guardia Civil encontraron dentro del vehículo 80 kilos 441 gramos seis miligramos de marihuana, de los cuales 29 kilos 895 gramos estaba contenidos en tres paquetes confeccionados con cinta canela y el resto, en mil 62 dosis del estupefaciente.

El imputado, droga y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien presentó al juez de Control, las pruebas suficientes para que calificara como legal la detención y vinculara a proceso al imputado.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada ordenando su internamiento en el Centro de Prevención y Readaptación Social Penal de la Pila 1.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.