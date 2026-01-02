logo pulso
Seguridad

Vinculan a proceso a hombre por transportar más de 80 kilos de marihuana en SLP

La FGR aseguró marihuana y dictó prisión preventiva al imputado

Por Redacción

Enero 02, 2026 06:46 p.m.
A
Aseguramiento de marihuana.

Aseguramiento de marihuana.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de José "S", por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de cannabis sativa L. (marihuana), en San Luis Potosí.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron al imputado en la colonia Colinas de la Paz, en el municipio de Matehuala, cuando viajaba en un vehículo con placas del estado de Texas, al cual le marcaron el alto para una revisión.

Durante la inspección, los agentes localizaron en el interior del automóvil 80 kilos 441 gramos con seis miligramos de marihuana. De ese total, 29 kilos 895 gramos estaban contenidos en tres paquetes confeccionados con cinta canela, mientras que el resto correspondía a mil 62 dosis del estupefaciente.

El imputado, la droga y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien presentó los datos de prueba ante el juez de Control, el cual calificó como legal la detención y dictó la vinculación a proceso.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada, ordenando el internamiento del imputado en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila 1, en San Luis Potosí.

