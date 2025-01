A proceso, "Pepe Lupe" por homicidio de Franco Lárraga

TANCANHUITZ.- La noche de este lunes la Fiscalía General del Estado informó que un Juez emitió auto de vinculación a proceso en contra de José Guadalupe N., presunto autor intelectual de la muerte de Jesús Franco Lárraga, exalcalde de Tancanhuitz.

Aunque hubo otras tres víctimas: su secretario particular y dos escoltas, la dependencia no ha informado nada sobre ellos, solo menciona al ex mandatario.

"El imputado está relacionado con la muerte de quien fuera el presidente del municipio mencionado, que ocurrió el 15 de diciembre de 2024, en la localidad de Palmira Nuevo", especificó la dependencia.

Añadió que el personal de la FGESLP, trabajó en la carpeta de investigación hasta que obtuvo el mandamiento judicial con el que se llevó a cabo la captura del imputado; siendo de este modo como lo presentaron ante un Juez de control.

En la audiencia respectiva, agentes fiscales formularon debidamente la imputación del delito referido y la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva justifica, por medio de la presentación de datos de prueba sólidos; "con ello, se obtuvo la vinculación a proceso que tendrá un plazo de seis meses para la investigación complementaria".

José Guadalupe "N" estará recluido en el centro penitenciario que indica la ley, hasta que su estado legal se resuelva en su totalidad por la autoridad judicial.