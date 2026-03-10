logo pulso
Seguridad

Violó a menor, la embarazó e hizo que abortara

El individuo ya fue detenido por la Fiscalía y enviado al penal de La Pila

Por Redacción

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Violó a menor, la embarazó e hizo que abortara

La Fiscalía General del Estado informó que, mediante una orden de aprehensión, fue detenido Juan Carlos "N" en el municipio de Mexquitic de Carmona, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual calificado, violación agravada y aborto.

El señalado habría agredido sexualmente a una adolescente de 14 años de edad, cuando esta se encontraba bajo su cuidado.

Como resultado de estos hechos, la víctima quedó embarazada y el probable responsable presuntamente le suministró medicamento para interrumpir el proceso de gestación.

Posteriormente, el imputado habría agredido sexualmente a la víctima en dos ocasiones más, lo que derivó en la denuncia correspondiente ante la Fiscalía potosina.

Agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y reunieron los datos de prueba que permitieron judicializar el caso; con ello, un Juez de control libró la orden de aprehensión correspondiente.

Elementos de la Policía de Investigación emprendieron labores operativas que permitieron localizar y detener al imputado en la localidad La Campana, del municipio mencionado, donde se le notificó del mandamiento judicial existente en su contra y se le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.

Posteriormente, el detenido fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de la capital potosina, donde quedó a disposición de la autoridad judicial; en las próximas horas, la FGE formulará la imputación correspondiente.

