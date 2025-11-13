Volcadura de automóvil sin heridos en ruta alterna del Libramiento Sur

Cerca de las 17:00 horas de esta tarde se registró un accidente en la ruta alterna del libramiento Sur, en el km 4, cuando un automóvil Peugeot de color rojo, con dirección desde el eje 122 de la zona industrial hacia el circuito Sur, perdió el control al salir de la glorieta.

El conductor se desvió hacia su derecha, impactó la guarnición y volcó, quedando recostado sobre su lado izquierdo. Según reportes oficiales, únicamente se registraron daños materiales.

Agentes de la Guardia Civil Estatal División Caminos acudieron al lugar, tomaron conocimiento del percance y permanecen en el sitio realizando las diligencias correspondientes.