Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Seguridad

Vuelca camioneta y acaba dentro de una laguna

Circulaba por la carretera Valles-Tampico, a la altura del municipio de Ébano

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
ÉBANO. -Una camioneta de doble rodada que transportaba medicamentos terminó volcada dentro de una laguna, a un costado de la carretera Valles-Tampico; sus dos ocupantes sobrevivieron al percance.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, en el kilómetro 65 de la carretera federal número 70, en el tramo Tamuín-Ébano, a la altura del campo experimental.

La unidad, una camioneta de doble rodada con caja cerrada, se dirigía hacia Tampico y era tripulada por dos hombres.

 De acuerdo con la información recabada, el conductor perdió el control del volante luego de que una camioneta Ford Ranger se atravesara en su camino, lo que provocó que se saliera de la cinta asfáltica y volcara sobre uno de sus costados, quedando dentro de una laguna.

No fue posible identificar al conductor de la Ford Ranger que presuntamente ocasionó el accidente, ya que no se detuvo y huyó en la misma dirección en la que se desplazaba.

De manera milagrosa, los ocupantes de la camioneta volcada resultaron ilesos, a pesar de lo aparatoso del accidente.

Posteriormente arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.

