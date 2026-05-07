Vuelca pipa y derrama diésel en la Carr. ´57

Una pipa con doble cisterna y cargada con diésel, sufrió aparatosa volcadura en la carretera a México, parte del combustible del segundo tanque se derramó y tuvo que ser remediado el sitio, mientrasw que el conductor resultó lesionado y tuvo que ser llevado al hospital.

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la mañana de este miércoles, en que la pipa con tractocamión color azul marino y que llevaba doble tanque, circulaba por la carretera a México en dirección de San Luis hacia Querétaro. En sus dos cisternas transportaba diésel, cada una con capacidad de 3 mil 500 litros.

Fue frente al parque Logístik ll, en el kilómetro 181, en donde el segundo remolque acoplado se "coleó" y así se desprendió para salirse del asfalto quedando sobre terracería entre los carriles centrales y los laterales.

Asimismo, el resto de la pipa, tanto el tractocamión como el primer remolque, también volcaron sobre su lado derecho quedando éstos sobre el acotamiento.

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Ante las averías sufridas en la volcadura, el segundo remolque derramó cientos de litros del diésel que llevaba personal de la Coordinadora Estatal de Protección Civil acudieron a remediar el área lanzando tierra y arena para evitar más accidentes.

Además de la CEPC, también acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional para tomar conocimiento del percance y la pipa completa fue enviada a una pensión para las diligencias legales.

Por su parte, el conductor fue auxiliado por los paramédicos y se le trasladó a un hospital a recibir atención médica ya que presentaba algunos golpes considerables. Como era de esperarse, el accidente provocó cierre de la circulación en esos carriles y cientos de vehículos quedaron varados por horas, causando que los ocupantes llegaran tarde a sus destinos, en especial a sus centros de trabajo.