Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

Un lesionado resultó en un choque con volcadura de una camioneta en la carretera a Rioverde.

El reporte fue cerca de las 15:00 horas de este jueves, cuando el conductor de la camioneta Chevrolet circulaba sobre carriles centrales con dirección al distribuidor Benito Juárez, pero al descender del puente del Tecnológico de San Luis perdió el control hacia su izquierda, chocando con los bloques de concreto que dividen ambos carriles.

El vehículo siguió su trayectoria errática e impactó con un poste metálico de alumbrado público, para luego volcar y finalmente quedar sobre su costado izquierdo.

Al sitio arribaron paramédicos de Soledad, quienes valoraron al conductor que resultó con algunos golpes.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho para el retiro de la unidad.